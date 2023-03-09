У поліції розповіли подробиці ракетного удару по Києву

На місцях подій наразі працюють правоохоронці, медики та рятувальники.

Внаслідок нічного ракетного удару 9 березня у Києві постраждало троє осіб, також пошкоджено автомобілі та будівлі.

Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

"РФ вчергове завдала масованого ракетного удару по Україні. Внаслідок цього відбулось влучання у Голосіївському районі та у Святошинському районі Києва", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці заявили, що наразі на місцях подій працюють рятувальники, поліцейські та медики. Слідчі збирають докази чергового воєнного злочину Росії.

"Станом на 08.40 відомо про трьох потерпілих у Святошинському районі, яким надається необхідна медична допомога. Також внаслідок вибуху п’ять автомобілів повністю знищено та ще 15 пошкоджено", - йдеться у повідомленні.

Раніше на офіційному каналі Головнокомандувача Збройних Сил України повідомили, що вночі проти 9 березня армія агресорки Росії завдала масованого ракетного удару по об‘єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України. Ворог здійснив 81 пуск різних ракет, а також вісім пусків безпілотників Shahed.

Також у КМВА повідомили, що у Києві після нічної атаки заклади освіти працюють в дистанційному режимі. А дитячі садочки - в режимі чергових груп.

Зазначимо, що окупанти під час повітряної атаки використали балістичну ракету "Кинджал".

Ракетна атака на Київ

Ракетна атака на Київ / Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

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