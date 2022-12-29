У поліції показали проліт російської ракети над Київською областю (відео)

Начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов показав проліт російської ракети над Київщиною.

Ворожі ракети 29 грудня атакували всю Україну. У Нацполіції Київщини показали одну з ракет, яка пролетіла над областю.

Відео ракети Нєбитов оприлюднив у своєму телеграмі.

"Ворожі ракети над районами Київщини! Працює ППО! Прошу усіх громадян не нехтувати сигналом повітряної тривоги та залишатися в укриттях", - написав він.

Нєбитов додав, що в разі фіксації ворожих повітряних об‘єктів, необхідно одразу звертатись до поліції.

Нагадаємо, у четвер, 29 грудня, під час масштабної повітряної тривоги у Києві силам ППО вдалося збити 16 російських ракет.

Уламки ракет впали у трьох районах столиці. Пошкоджено два приватних будинки в Дарницькому районі, промислове підприємство - в Голосіївскому, а також дитячий майданчик - в Печерському. Наразі відомо про трьох потерпілих, зокрема, 14-річна дівчина.

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