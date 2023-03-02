У полі на Київщині виявили кілька десятків мертвих овець: що сталося

Господар каже, що його отару нібито загризли сусідські собаки.
У полі на Київщині виявили кілька десятків мертвих овець.
Про це повідомляє поліція Київщини.
Поліціянти з’ясовують обставини загибелі 25 овець у полі.
Як розповіли правоохоронці, 2 березня, о 14 годині, до поліції звернувся 63-річний власник тварин.
Чоловік повідомив про те, що сусідські собаки загризли отару його овець в полі села Шкарівка.
На місці події поліцейські з’ясовують обставини інциденту.
Нагадаємо, у Києві без корму залишились десятки котів, яких раніше військовий вивіз з-під обстрілів.
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