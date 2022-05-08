У Подільському районі Києва сталася пожежа у приватному будинку: загинула жінка

Зранку 8 травня до оперативно-координаційного центру ДСНС у столиці надійшло повідомлення про пожежу на вул. Валківській, що у Подільському районі міста.
Пожежа сталася у приватному житловому будинку на вулиці Валківській, загинула жінка.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Києві.
"По прибуттю на місце було встановлено, що горить 1-поверховий приватний житловий будинок, з розповсюдженням вогню на поруч розташовані господарчі споруди. Разом з тим, існувала загроза розповсюдження полум’я на поруч розташований 2-поверховий житловий будинок", - повідомляє ДСНС.
О 06:46 пожежу було локалізовано та о 07:01 - ліквідовано.
На місці події працювало 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 16 чоловік особового складу.
Причини та обставини даної пожежі встановлюватимуть правоохоронці.
Нагадаємо, окупанти забороняють гасити лісові пожежі в Херсонській області.
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