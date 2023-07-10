У північному передмісті Києва лунатимуть вибухи: що сталося

У північному передмісті Києва лунатимуть звуки вибухів.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація 10 липня.

"Сьогодні, у Вишгородському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети. Тому в деяких районах міста може бути гучно", - йдеться у повідомленні.

Містян закликали зберігати спокій, а під час повітряної тривоги перебувати в укриттях.

Нагадаємо, у Повітряних силах попередили про ворожі атаки після затишшя.

Читайте також: