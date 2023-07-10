У північному передмісті Києва лунатимуть вибухи: що сталося

У Вишгородському районі 10 липня ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети.
У північному передмісті Києва лунатимуть звуки вибухів.
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація 10 липня.
"Сьогодні, у Вишгородському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети. Тому в деяких районах міста може бути гучно", - йдеться у повідомленні.
Містян закликали зберігати спокій, а під час повітряної тривоги перебувати в укриттях.
Нагадаємо, у Повітряних силах попередили про ворожі атаки після затишшя.
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