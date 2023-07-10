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У північному передмісті Києва лунатимуть вибухи: що сталося

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Час на прочитання
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У північному передмісті Києва лунатимуть вибухи: що сталося

Ліквідація вибухонебезпечних предметів / Фото: Facebook/Київська міська адміністрація

У Вишгородському районі 10 липня ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети.

У північному передмісті Києва лунатимуть звуки вибухів.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація 10 липня.

"Сьогодні, у Вишгородському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети. Тому в деяких районах міста може бути гучно", - йдеться у повідомленні.

Містян закликали зберігати спокій, а під час повітряної тривоги перебувати в укриттях.

Нагадаємо, у Повітряних силах попередили про ворожі атаки після затишшя.

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