У передмісті Києва з вікна третього поверху випала 4-річна дівчинка: що відомо

Дитина жива, її врятувало те, що вона впала не на асфальт, а на дашок цокольного поверху.

У передмісті Києва з вікна третього поверху випала 4-річна дівчинка. Нещасний випадок стався 14 липня в селі Петропавлівська Борщагівка близько 19 години.

Про це повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram.

"Поліцію та швидку допомогу викликали очевидці. На щастя, малолітня жива, нині вона терміново госпіталізована", - зазначив він.

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Як попередньо встановили правоохоронці Бучанського управління поліції Київщини, дитина випала, спершись на москітну сітку.

Як пояснюють свідки, дівчинка впала не на асфальт, а на дашок цокольного поверху.

Наразі на місці продовжує працювати слідчо-оперативна група. Повну інформацію поліцейські обіцяють надати пізніше.

Нагадаємо, у Києві на Позняках з вікна 22 поверху випала дівчина, вона загинула.

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