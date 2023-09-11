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У передмісті Києва та в області 11 вересня лунатимуть вибухи: що відомо

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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У передмісті Києва та в області 11 вересня лунатимуть вибухи: що відомо

Під Києвом працюють сапери / Фото: Facebook/Київська міська адміністрація

Під Києвом працюватимуть сапери, а під Білою Церквою на Ольшаницькому родовищі гранітів проводитимуть технологічні роботи.

У передмісті Києва, у понеділок, 11 вересня, працюють сапери, тож містяни можуть чути вибухи.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

У Вишгородському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети.

Мешканціва столиці і передмістя просять зберігати спокій і у разі повітряної тривоги прямувати до укриття.

Крім того, у Білоцерківському районі на Ольшаницькому родовищі гранітів заплановане проведення технологічних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Білоцерківської РВА.

Ці роботи супроводжуватимуться вибухами з метою розпушення гранітів, придатних для виробництва щебеневої продукції. 

Час проведення вибухів - до 20:00.

У ніч проти 10 вересня Київ зазнав масованої атаки ударними безпілотниками "Шахед". Уламки врожих дронів упали у різних районах столиці.

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Дата публікації
Перегляди
297
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