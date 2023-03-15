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У передмісті Києва піймали російського солдата (фото)

У передмісті Києва піймали російського солдата (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
Перегляди
7361
Час на прочитання
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У передмісті Києва піймали російського солдата (фото)

Фото: Патрульна поліція Київської області / Facebook

Під час перевірки документів з'ясувалося, що чоловік може бути солдатом збройних сил РФ.

У Петропавлівській Борщагівці в передмісті Києва патрульні поліцейські піймали, ймовірно, 39-річного російського солдата.

Інцидент стався під час патрулювання 13 березня, повідомили в патрульній поліції Київської області.

Інспектори помітили підозрілого чоловіка, який помітно нервував. Він різко змінив напрям руху, коли побачив поліцейську автівку.

Під час перевірки документів з'ясувалося, що чоловік, ймовірно, солдат збройних сил Росії. Затриманого доставили до відділку поліції та передали слідчим.

© Патрульна поліція Київської області / Facebook
Фото: Патрульна поліція Київської області / Facebook

Нагадаємо, у Бучанському районі Київської області знайшли розтяжки з гранатами Ф-1. Вони були прив'язані до дерева. Вибухівку помітили місцеві мешканці та викликали поліцейських.

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Дата публікації
Перегляди
7361
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