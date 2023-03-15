У передмісті Києва піймали російського солдата (фото)

Під час перевірки документів з'ясувалося, що чоловік може бути солдатом збройних сил РФ.

У Петропавлівській Борщагівці в передмісті Києва патрульні поліцейські піймали, ймовірно, 39-річного російського солдата.

Інцидент стався під час патрулювання 13 березня, повідомили в патрульній поліції Київської області.

Інспектори помітили підозрілого чоловіка, який помітно нервував. Він різко змінив напрям руху, коли побачив поліцейську автівку.

Під час перевірки документів з'ясувалося, що чоловік, ймовірно, солдат збройних сил Росії. Затриманого доставили до відділку поліції та передали слідчим.

Фото: Патрульна поліція Київської області / Facebook

Нагадаємо, у Бучанському районі Київської області знайшли розтяжки з гранатами Ф-1. Вони були прив'язані до дерева. Вибухівку помітили місцеві мешканці та викликали поліцейських.

Велика піша прогулянка: киянин вирушив у мандрівку Україною разом із собакою

Читайте також: