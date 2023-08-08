У передмісті Києва 8 серпня лунатимуть вибухи: що відомо

У передмісті Києва 8 серпня може бути гучно. Це працюють наші сапери.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"Сьогодні, у Вишгородському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети. Зберігайте спокій. У разі повітряної тривоги прямуйте до укриття", - зазначає КМВА.

Нагадаємо, внаслідок бойових дій наразі Україна є найбільш замінованою країною у світі. Вибухонебезпечні предмети забруднили територію країни розміром приблизно з Флориду чи Уругвай. На розмінування знадобляться десятки років та мільярди доларів.

Читайте також: