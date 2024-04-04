У передмісті Києва 4 квітня лунатимуть вибухи: що сталося

У передмісті Києва 4 квітня може бути гучно – лунатимуть вибухи. Це працюють наші сапери.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у Telegram.

"У четвер, 4 квітня, у Вишгородському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети. Зберігайте спокій. У разі повітряної тривоги прямуйте до укриття", – зазначили у КМВА.

Нагадаємо, поліція встановила особу порушника, який запустив салют у Києві на столичному Печерську після сигналу повітряної тривоги. Порушником виявився киянин 1983 року народження, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. У розмові з дізнавачами він пояснив, що запустив салют, щоб привітати дружину з річницею стосунків.

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