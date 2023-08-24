У передмісті Києва 24 серпня лунатимуть вибухи: що відомо

У передмісті Києва підриватимуть вибухівку. У четвер, 24 серпня, працюють сапери і може бути гучно.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

"Увага, у Вишгородському районі може бути гучно. Сьогодні, 24 серпня, у районі проводять знищення вибухонебезпечних предметів. Зберігайте спокій – роботи планові", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Київщині знищено вже до пів мільйона мін, але треба очистити від вибухівки ще тисячі гектарів полів.

Внаслідок бойових дій наразі Україна є найбільш замінованою країною у світі. Вибухонебезпечні предмети забруднили територію країни розміром приблизно з Флориду чи Уругвай. На розмінування знадобляться десятки років та мільярди доларів. За півтора року повномасштабної війни територія України забруднена наземними мінами, бомбами, що не розірвалися, а також артилерійськими снарядами тощо.

Звіт GLOBSEC аналітичного центру зі Словаччини свідчить, що близько 30% України вимагатимуть тривалих, дорогих і небезпечних операцій з очищення.

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