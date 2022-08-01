У патрульній поліції розповіли про російські танки в Києві на початку війни

Там також підтвердили факти загибелі захисників Києва через стрілянину по своїх на початковому етапі війни.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України у Києві не було ворожих танків.

Однак раніше в Мережі були опубліковані відео з ворожими танками у столиці, зокрема на Оболоні.

Про це розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону начальник Департаменту патрульної поліції України Євген Жуков.

"Танки, напевно, були наші, так. Бо якби тут вони (росіяни - ред.) закріпилися на якійсь вулиці на бронетехніці – ми могли б дуже довго їх відбивати. Тому що найголовніше – залетіти в місто і закріпитися, як вони залетіли в Київську область, там де не вистачило сил і засобів зупинити цю навалу", - зазначив він.

Він також підтвердив факти загибелі захисників Києва через стрілянину по своїх на початковому етапі війни. Кількість жертв він не уточнив.

"Реально були такі факти, що одні підрозділи плутали й стріляли по інших підрозділах. Але були факти, що були знищені реальні диверсійні групи противника. Тому що вони на вертольотах сюди прилітали, в цивільних. Завантажувалися, прилітали в "гражданці", щоб тут переодягнутися і спокійно впроваджуватися в лави ЗСУ", - додав він.

Нагадаємо, армія Росії почала накопичувати техніку в Бєлгородській області.

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