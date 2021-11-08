У Патріаршому соборі УГКЦ у Києві відкрили пункт вакцинації від коронавірусу

У Патріаршому соборі УГКЦ у Києві відкрили пункт вакцинації від коронавірусу

Пункт щеплення працюватиме щоденно.

У Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви у Києві відкрили пункт вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19. Пункт щеплення працюватиме щоденно.

Про це повідомляється на сайті Патріаршого собору.

"Щоденно від 10:00 до 17:00 ви можете вакцинуватися від COVID-19 за адресою: вул. Микільсько-Слобідська, 5, Київ, Патріарший собор Воскресіння Христового УГКЦ", - йдеться у повідомленні.

"Зараз Україна переживає пік пандемії... Є чотири правила, як справді можна послужити життю сьогодні. Перше - не боятися приймати вакцини, друге - носити маски, тримати соціальну дистанцію та мити руки. Ми отримали певне прохання від Міністерства охорони здоров'я - щоби так, як обіцяли колись на початку пандемії, відкрити наші храми і монастирі, щоби можна було там, де є потреба, організовувати центри вакцинації", - сказав під час сьогоднішнього недільного богослужіння в Патріаршому соборі глава УГКЦ Блаженніший Святослав.

За його словами, такі пункти вакцинації будуть відкриті за потреби у греко-католицьких церквах як в Україні, так і за кордоном.

Нагадаємо, Київ від 1 листопада увійшов до "червоної" зони карантину, у місті посилили обмеження через погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірус.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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