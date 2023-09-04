У парку у Києві чоловік закрив хлопчика у кабінці вбиральні та намагався зґвалтувати

Правоохоронці затримали чоловіка, який у громадській вбиральні на території парку "Партизанська слава" намагався зґвалтувати 12-річного хлопчика.

Про це повідомляє поліція Києва.

"Днями до Дарницького управління поліції надійшло повідомлення про розпусні дії невідомого чоловіка відносно 12-річного хлопчика у громадській вбиральні на території парку "Партизанська слава". На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції", - сказано у повідомленні.

Як з’ясували поліцейські, хлопчик разом з батьками відпочивав у місцевому парку. Близько 20 години вечора дитина пішла до вбиральні, яка розташовувалася неподалік. В цей час за ним зайшов невідомий, силоміць заштовхав малолітнього у кабінку та намагався зґвалтувати. На крики дитини забіг перехожий та вибив двері кабінки. Очевидець тримав зловмисника та передав правоохоронцям.

Фігуранта поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі за процесуального погодження з Дарницькою окружною прокуратурою повідомили 43-річному раніше не судимому киянину про підозру у скоєнні кримінального правопорушення згідно ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України - замах на зґвалтування, вчинений щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди.

Зазначається, суд вирішує питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу. Підозрюваному загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, гниклого на Київщині 4-річного хлопчика знайшли мертвим.

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