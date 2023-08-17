У парку КПІ зрізали декілька десятків дерев: "Київзеленбуд" прояснив ситуацію (фото)

Підставою для видалення частини дерев у парку КПІ міг стати їх аварійний стан.

У Києві в парку КПІ днями зрізали декілька десятків дерев. Користувачі Мережі вибухнули обуренням. Люди висловлювали припущення, що таким чином вже готується земля під забудову.

У КМДА своєю чергою зазначили, що підставою для видалення частини дерев у парку КПІ міг стати їх аварійний стан. У КМДА водночас підкреслити, що ця ділянка перебуває у постійному користуванні КПІ, а отже не обслуговується містом.

Що кажуть у "Київзеленбуді"

"Київзеленбуд" прояснив ситуацію про видалені дерева на території парку КПІ - парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення:

КО "Київзеленбуд" не надає дозволи на видалення дерев;

видалення може проводитися виключно на підставі акта обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, після оцінки стану дерев представниками Постійно діючої комісії з обстеження зелених насаджень м. Києва (далі – Комісія), до складу якої входять фахівці КО "Київзеленбуд", Управління екології та природних ресурсів КМДА, Державної екологічної інспекції та представник заявника (власника земельної ділянки).

У "Київзеленбуді" вирішили розкласти все по поличках з посиланнями на нормативні документи:

1. Парк розташований на території НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". Відповідно до п. 5.5. Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105 (далі – Правила утримання), відповідальними за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними на територіях установ, підприємств, організацій та прилеглих територіях є установи, організації, підприємства. Тобто балансоутримувачем, який має утримувати та доглядати за насадженнями у парку КПУ, є саме НТУУ КПІ.

2. У п. 9.1 Правил утримання зазначається, що догляд за деревами і чагарниками здійснюється протягом року і включає: поливання, внесення добрив, вкриття, оприскування крон дерев, догляд за ґрунтом, боротьбу з бур'янами, обробку дупел і механічних пошкоджень, формування крон дерев і чагарників.

3. Якщо балансоутримувач вважає, що дерева є аварійними, сухостійними, фаутними, трухлявими і, можливо, підлягають видаленню, він звертається до Комісії з метою отримання фахової оцінки стану рослин. Результати фіксуються в акті обстеження зелених насаджень.

4. НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" надіслав звернення до Комісії – лист-звернення від 16.07.2021. Після діагностики дерев представниками Комісії було складено Акт обстеження зелених.

5. Отже, відповідно до висновків комісії: видаленню підлягають 245 дерев, оскільки з них – 11 сухостійних на 90%, 1 дерево – на 80%, 2 дерева були аварійними з трухлявою деревиною і 1 вітровальне. Всі інші – сухостійні на 100%.

6. Відповідно до п .4 Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1045, підставою для прийняття рішення (про видалення) компетентним органом є заява юридичної чи фізичної особи про видалення зелених насаджень. У п. 7 зазначено, що видалення аварійних, сухостійних і фаутних дерев на об'єкті благоустрою здійснює балансоутримувач на підставі акта обстеження зелених насаджень.

7. Згідно зі ст. 28 Закону України "Про благоустрій населених пунктів", відновленню підлягають усі зелені насадження в межах населених пунктів під час проведення будь-якої діяльності. Тобто після видалення дерева/куща, балансоутримач має висадити нове.

Ця ділянка перебуває у постійному користуванні КПІ

У КПІ вже пообіцяли, що на місці видалених дерев у жовтні-листопаді висадять нові.

У КПІ вже пообіцяли, що на місці видалених дерев у жовтні-листопаді висадять нові

У парку є низка дерев, які мають велику цінність.

Нагадаємо, у Києві запрацював чатбот для прилаштування тварин.

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