У п’яти районах столиці сьогодні працюватимуть 8 продуктових мініярмарків: адреси

У п’яти районах столиці сьогодні працюватимуть 8 продуктових мініярмарків: адреси

у Києві працюватимуть 8 продуктових мініярмарків у 5 районах міста. Ярмарки працюватимуть від 10:30 до 13:00.

На мініярмарках Києва реалізовується картопля, овочі борщового набору, бакалія тощо, передають у КМДА.

Голосіївський район

вул. Ломоносова, 5 (у межах вулиць Стельмаха та Ломоносова)

вул. Новопирогівська, 25

Дарницький район

вул. Анни Ахматової, 31

вул. Євгенія Харченка, 41-47

Дніпровський район

б-р Перова, 8

Подільський район

перетин вул. Межигірської та Юрківської (на мапі Юрківська, 34)

Святошинський район

вул. Гната Юри, 5

вул. Кулібіна, 4.

Міні-ярмарки працюватимуть із 10:00 до 16:00. У Дарницькому районі робота міні-ярмарків розпочнеться о 10:30. Графік роботи може оперативно змінюватися.

Нагадаємо, у Києві в метро від 15 квітня скоротять до 30 хвилин інтервал руху потягів на всіх лініях. Також поїзди відновлять рух обома коліями на синій та зеленій лініях.