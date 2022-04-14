У п’яти районах столиці сьогодні працюватимуть 8 продуктових мініярмарків: адреси

у Києві працюватимуть 8 продуктових мініярмарків у 5 районах міста. Ярмарки працюватимуть від 10:30 до 13:00.
На мініярмарках Києва реалізовується картопля, овочі борщового набору, бакалія тощо, передають у КМДА.
Голосіївський район
- вул. Ломоносова, 5 (у межах вулиць Стельмаха та Ломоносова)
- вул. Новопирогівська, 25
Дарницький район
- вул. Анни Ахматової, 31
- вул. Євгенія Харченка, 41-47
Дніпровський район
- б-р Перова, 8
Подільський район
- перетин вул. Межигірської та Юрківської (на мапі Юрківська, 34)
Святошинський район
- вул. Гната Юри, 5
- вул. Кулібіна, 4.
Міні-ярмарки працюватимуть із 10:00 до 16:00. У Дарницькому районі робота міні-ярмарків розпочнеться о 10:30. Графік роботи може оперативно змінюватися.
Нагадаємо, у Києві в метро від 15 квітня скоротять до 30 хвилин інтервал руху потягів на всіх лініях. Також поїзди відновлять рух обома коліями на синій та зеленій лініях.