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У п’яти районах столиці сьогодні працюватимуть 8 продуктових мініярмарків: адреси

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У п’яти районах столиці сьогодні працюватимуть 8 продуктових мініярмарків: адреси

Associated Press

у Києві працюватимуть 8 продуктових мініярмарків у 5 районах міста. Ярмарки працюватимуть від 10:30 до 13:00.

На мініярмарках Києва реалізовується картопля, овочі борщового набору, бакалія тощо, передають у КМДА.

Голосіївський район

  • вул. Ломоносова, 5 (у межах вулиць Стельмаха та Ломоносова)
  • вул. Новопирогівська, 25

Дарницький район

  • вул. Анни Ахматової, 31
  • вул. Євгенія Харченка, 41-47

Дніпровський район

  • б-р Перова, 8

Подільський район

  • перетин вул. Межигірської та Юрківської (на мапі Юрківська, 34)

Святошинський район

  • вул. Гната Юри, 5
  • вул. Кулібіна, 4.

Міні-ярмарки працюватимуть із 10:00 до 16:00. У Дарницькому районі робота міні-ярмарків розпочнеться о 10:30.  Графік роботи може оперативно змінюватися.

Нагадаємо, у Києві в метро від 15 квітня скоротять до 30 хвилин інтервал руху потягів на всіх лініях. Також поїзди відновлять рух обома коліями на синій та зеленій лініях. 

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