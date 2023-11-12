У одному з районів Києва розгорілася пожежа, є потерпілі: подробиці

У Дарницькому районі столиці ввечері 12 листопада загорілася пожежа. Є постраждалі.

У Києві на вулиці Бориспільській розгорілася пожежа на складі з будматеріалами.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Всі служби працюють на місці. Наразі виявили одного постраждалого. Розвідка триває", - повідомив він.

Рятувальники просять не заважати їхній роботі, аби служби могли оперативно ліквідувати пожежу.

"Не проїжджати вулицею Бориспільською та прибрати припарковані поруч з місцем пожежі автівки", - додав Кличко.

Згодом мер повідомив, що пожежу в магазині-складі ліквідували. Виявили двох постраждалих співробітників у стані гострої реакції на стрес.

У ліквідації пожежі були задіяні 7 одиниць техніки та 27 фахівців особового складу рятувальників.

Зазначимо, у Києві у неділю, 12 листопада, очікуються несприятливі погодні умови – місцями значний дощ, пориви вітру 15-20 м/с. Синоптики також попереджають про І рівень небезпечності.

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