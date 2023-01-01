У Новорічну ніч в Києві невідомі влаштували салюти, попри заборону

У новорічну ніч в Києві невідомі запускали салюти, попри заборону на використання будь-якої піротехніки на час воєнного стану.

Про це повідомляє телеграм-канал "Реальній Киев".

У повідомленні вказується, що салюти запускали у різних районах столиці.

"Поліція дуже швидко реагує, хтось цю ніч проведе вже не за новорічним столом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Варшава відмовляється від новорічних святкувань на знак солідарності з Україною.

Крім того, ми раніше інформували, що Президент у новорічному зверненні заявив, що світ не втратив мир — Росія його зруйнувала.

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