У Новорічну ніч в Києві невідомі влаштували салюти, попри заборону

Салюти запускали у різних районах столиці
У новорічну ніч в Києві невідомі запускали салюти, попри заборону на використання будь-якої піротехніки на час воєнного стану.
Про це повідомляє телеграм-канал "Реальній Киев".
У повідомленні вказується, що салюти запускали у різних районах столиці.
"Поліція дуже швидко реагує, хтось цю ніч проведе вже не за новорічним столом", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Варшава відмовляється від новорічних святкувань на знак солідарності з Україною.
Крім того, ми раніше інформували, що Президент у новорічному зверненні заявив, що світ не втратив мир — Росія його зруйнувала.
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