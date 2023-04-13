У Нових Петрівцях під Києвом зник 12-річний хлопець: фото, прикмети

Мама забила на сполох, бо останній раз син виходив на зв'язок о 12:18.

У Нових Петрівцях під Києвом зник 12-річний хлопець Іван Сабецький.

Про це повідомляє поліція Київщини.

"13 квітня, о 19:15 годині, до поліції звернулась мати з повідомленням про зникнення сина, який перебував вдома та виходив на зв'язок о 12:18", - йдеться у повідомленні.

На розшук дитини оперативно залучені підрозділи поліції Київщини, в тому числі особовий склад Вишгородського районного управління поліції, співробітники карного розшуку, дільничні та офіцери громади, ювенальні поліцейські, працівники групи реагування патрульної поліції та громадськість.

Прикмети Івана: зріст 150 см, руде волосся.

Хлопець був одягнений у зелену шапку, чорну флісову кофту та сірі спортивні штани.

У поліції зазначили, що Іван взяв із собою скейт.

Фото: Поліція Київської області

"Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцеперебування дитини, просимо одразу повідомляти на спецлінію "102", або до чергової частини Вишгородського управління поліції Київщини за телефоном (045-96)- 22-065", - йдеться у повідомленні поліції.

Нагадаємо, під Києвом 13-річний хлопчик на скутері в’їхав у автівку.

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