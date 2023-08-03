У низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу дронів-камікадзе

Декілька дронів-камікадзе залетіли до України з півночі.

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу у ніч на 3 серпня через загрозу атаки дронами-камікадзе.

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Про це інформує пресслужба Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що декілька дронів-камікадзе залетіли до України з півночі.

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко закликав жителів столиці не ігнорувати сигнали повітряної тривоги ста прямувати до укриттів.

Крім того, повідомляється про загрозу дронів-камікадзе у Чернігівській, Київський, Сумській, Полтавські та Черкаський областях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що у ніч проти 2 серпня російські терористи випустили по Україні 37 іранських безпілотників Shahed.

Пізніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що окупанти атакували Україну дронами з трьох напрямків.

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