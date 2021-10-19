У ніч проти 20 жовтня метро Києва подовжить роботу

Роботу деяких маршрутів наземного громадського транспорту також подовжать на одну годину.
У ніч проти 20 жовтня роботу метро буде продовжено на одну годину годину через футбол.
На стадіоні НСК "Олімпійський" відбудеться футбольний матч (початок гри о 22:00) між командами "Шахтар" (Донецьк) та "Реал" (Мадрид).
Про це повідомляє пресслужба "Київського метрополітену".
Також можливе обмеження (закриття) на вхід станції метро "Олімпійська" перед початком футбольного матчу і після закінчення гри станцій "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого".
Механізм застосовується для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.
Крім того, що у ніч проти 20 жовтня роботу деяких маршрутів наземного громадського транспорту подовжать на годину. Про це йдеться у повідомленні КМДА.
Зокрема, буде подовжено роботу маршрутів:
- тролейбусних – №№3, 8, 18, 24, 30, 41;
- трамвайних – №№1-К, 8-К, 28;
- автобусних у режимі маршрутного таксі – №№178, 220, 410, 500, 523, 576, 582.
Також буде забезпечено чергування резервних автобусів, які у разі необхідності будуть задіяні на маршрутах №№ 33-Т, 55, 69, 99.
Нагадаємо, у Києві показали, як будується метро на Троєщину. Нині ведеться будівництво тунелів.
Раніше у Мінфіні заявили, що до 2024 року в Києві є можливість запустити першу ділянку метро до мікрорайону Троєщина. Мер Києва Віталій Кличко обіцяв збудувати метро на Троєщину до 2025 року.