У ніч проти 20 жовтня метро Києва подовжить роботу

У ніч проти 20 жовтня метро Києва подовжить роботу

Роботу деяких маршрутів наземного громадського транспорту також подовжать на одну годину.

У ніч проти 20 жовтня роботу метро буде продовжено на одну годину годину через футбол.

На стадіоні НСК "Олімпійський" відбудеться футбольний матч (початок гри о 22:00) між командами "Шахтар" (Донецьк) та "Реал" (Мадрид).

Про це повідомляє пресслужба "Київського метрополітену".

Також можливе обмеження (закриття) на вхід станції метро "Олімпійська" перед початком футбольного матчу і після закінчення гри станцій "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого".

Механізм застосовується для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.

КМДА

Крім того, що у ніч проти 20 жовтня роботу деяких маршрутів наземного громадського транспорту подовжать на годину. Про це йдеться у повідомленні КМДА.

Зокрема, буде подовжено роботу маршрутів:

тролейбусних – №№3, 8, 18, 24, 30, 41;

трамвайних – №№1-К, 8-К, 28;

автобусних у режимі маршрутного таксі – №№178, 220, 410, 500, 523, 576, 582.

Також буде забезпечено чергування резервних автобусів, які у разі необхідності будуть задіяні на маршрутах №№ 33-Т, 55, 69, 99.

Нагадаємо, у Києві показали, як будується метро на Троєщину. Нині ведеться будівництво тунелів.

Раніше у Мінфіні заявили, що до 2024 року в Києві є можливість запустити першу ділянку метро до мікрорайону Троєщина. Мер Києва Віталій Кличко обіцяв збудувати метро на Троєщину до 2025 року.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання