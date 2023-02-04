У небі над Києвом помітили унікальне явище: що воно означає (захопливі світлині)

Це явище виглядає як два-три овальних кільця навколо Місяця.

У Мережі поширюють світлини із незвичайним природним явищем, яке помітили місцеві жителі Києва пізно ввечері 4 лютого. Це унікальне явище називається місячним гало.

Захопливі світлини публікують у місцевих пабліках.

Це явище виглядає як два-три овальних кільця навколо Місяця. Додамо, що місячне гало останніми днями також спостерігали жителі інших регіонів. Зокрема, Рівного та Одеси.

Як пояснює видання Space, гало викликані заломленням місячного світла від кристалів льоду у верхніх шарах атмосфери. Заломлення перетворює атмосферу на величезну лінзу і викликає появу яскравих кілець світла навколо Місяця чи Сонця. Залежно від цього з'являються гало - вдень або вночі.

За народними прикметами, місячне гало є передвісником наближення погіршення погоди, особливо в зимові місяці. Втім, вчені кажуть, що прогнозувати погану погоду таким чином не варто.

Фото із відкритих джерел

Фото із відкритих джерел

Фото із відкритих джерел

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