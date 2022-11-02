У небі над Києвом помітили рідкісне оптичне явище: веселка довкола сонця (фото)

Гало може висіти в небі багато годин поспіль, змінюючи колір та насиченість.

У небі над Києвом у середу, 2 листопада, помітили рідкісне природнє явище - гало. Воно нагадує, ніби довкола сонця з'явилась веселка.

Про це повідомляють київські телеграм-канали.

Гало помітили у столиці України вдень, 2 листопада. Гало нагадує, нібито веселку довкола сонця. Для України це явище є рідкісним.

Фото: телеграм-канал "Київський двіж"

Раніше науковці Національного антарктичного наукового центру Вернадського пояснювали, що гало може виникати навколо різних джерел світла: сонця чи навіть вуличних ліхтарів. В Україні це явище є рідкісним.

Фото: телеграм-канал "Київський двіж"

"Це явище буває в різних куточках планети, але, приміром, для України воно є досить рідкісним, а от в Антарктиці чи Арктиці з'являється частіше. Адже мороз та підвищена вологість – ідеальні умови для виникнення гало. Коли в атмосфері накопичується велика кількість крижаних кристалів, то світло, проходячи через них, заломлюється та відбивається. Так навколо джерела світла утворюється та сама веселка – вторинне світіння. Часто причиною гало є перисто-шаруваті хмари: вони майже прозорі й складаються з крижаних кристалів", - пояснили українські науковці.

Гало може висіти в небі багато годин поспіль, змінюючи колір та насиченість. Здебільшого воно має форму кола й спостерігається навкруги Сонця.

"Щодо форми, то це можуть різні дуги, плями, стовпи світла тощо. Так само може різнитися і забарвлення: від насиченого до блідого, від різнокольорового до білого. Так, один з різновидів гало – паргелій. Він виглядає як світла пляма на рівні сонця, тому його нерідко сприймають як “два сонця”, - пояснили науковці.

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