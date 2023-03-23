"У нас немає місця, куди все вивезти": УПЦ МП відмовилась залишити Лавру

Попри припинення договору оренди, ченці не залишать територію Києво-Печерської лаври.

Про це заявив представник Української православної церкви (Московського патріархату), митрополит Павло (Лебідь).

"Нам дали два тижні – до 29 березня – щоб ми виселилися з обителі. Ми не зможемо цього зробити з будь-якої причини. Тому що за 35 років братія зробила все, щоб упорядкувати життя обителі та паломників. У нас просто немає місця, куди це все (кухні, пральня) вивезти, а ми не маємо наміру щось залишати", – сказав митрополит Павло у відеозверненні, оприлюдненому на YouTube-каналі лаври.

Він також звернувся до вірян і заявив про "їхній обов’язок захищати святиню".

"Багато хто звинувачує, що ми здаємо обитель без бою. Приходьте, подивіться, це ваш обов’язок – захищати свою святиню разом з нами", – додав митрополит Павло.

Нагадаємо, Українська православна церква Московського патріархату має піти з Києво-Печерської лаври до 29 березня.

Міністерство культури та інформаційної політики виявило під час перевірки низку порушень договору оренди, укладеного між УПЦ (МП) та заповідником "Києво-Печерська лавра", які є підставами до його розірвання.

У грудні минулого року СБУ опублікувала перелік з 10 осіб, які потрапили у "церковний список" санкцій РНБО. Серед них, зокрема, клірик УПЦ (МП), ексдепутат Вадим Новинський та намісник Києво-Печерської лаври Павло (Петро Лебідь).

Лавра без Московського патріархату

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