«У нас немає іншого вибору, ніж перемогти», - Кличко у День захисників та захисниць України

Мер Києва Віталій Кличко в День захисників та захисниць зустрівся з дружинами і матерями полеглих воїнів. Також він повідомив, скільки киян боронять свою країну від російських окупантів.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні ми вшановуємо пам’ять полеглих та дякуємо живим воїнам, нашим героям-захисникам за те, що можемо жити у вільній країні. Велика повага кожному бійцю, кожному військовому, який захищав чи захищає сьогодні нашу країну! У День Захисників і Захисниць України поклав квіти до Стіни пам’яті біля Михайлівського Золотоверхого собору та зустрівся з дружинами і матерями полеглих воїнів», – повідомив Кличко.

За його словами, після початку повномасштабного вторгнення кількість киян, які стали на захист своєї держави від російських агресорів, збільшилась втричі.

«До лютого 2022 року в Києві нараховувалася понад 31 тисяча ветеранів російсько-української війни. Від початку повномасштабного вторгнення - близько 100 тисяч учасників бойових дій. Від 2014 року полягли, захищаючи Україну від російських загарбників, майже 640 киян», – повідомив Кличко.

Він також наголосив, що росії не вдасться поставити українців на коліна.

«Уже 8 років Україна бореться з російською агресією. 24 лютого цього року російські варвари вчинили широкомасштабне вторгнення на територію нашої держави. Але ми, українці, здивували світ своєю сміливістю та рішучістю. Ми на своїй землі і правда – за нами. Росія хотіла нас поставити на коліна – не вийшло. Намагається залякати терором – а це викликає в нас лише більшу затятість і сміливість, ще більшу рішучість перемогти російську дикість і варварство. У нас немає іншого вибору, ніж перемогти. Ми не здамося і не підкоримося!» – підкреслив Віталій Кличко.