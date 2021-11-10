"У нас черги в ритуальну службу за довідками про смерть": Кличко про ситуацію з коронавірусом у Києві

"У нас черги в ритуальну службу за довідками про смерть": Кличко про ситуацію з коронавірусом у Києві

Протягом останніх двох тижнів у Києві збільшується смертність від вірусу.

У Києві погіршується ситуація з розповсюдженням коронавірусу. За минулу добу в місті виявили ще 1740 хворих на коронавірус. 73 людини померли.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час термінового онлайн-брифінгу.

"Ситуація із розповсюдженням коронавірусу в столиці й надалі погіршується. За минулу добу в Києві виявили 1740 хворих на COVID-19. Протягом останніх двох тижнів у нас збільшується смертність від вірусу. А за минулу добу – страшна цифра. 73 летальних випадки. І це – не тільки люди похилого віку", – повідомив Віталій Кличко.

Серед тих, хто померли: 35 чоловіків віком від 26-ти до 85-ти років. Та 38 жінок – від 34-ох до 95-ти років.

Збільшилася і кількість хворих дітей. 109 за добу. Зокрема: 57 хлопчиків від 11 днів до 17 років. І 52 дівчинки віком від двох місяців до 17 років.

Збільшується також кількість госпіталізованих до лікарень столиці та пацієнтів, які потребують кисневої підтримки.

Минулої доби в лікарні столиці потрапили 513 пацієнтів із коронавірусом, підозрою на COVID та пневмоніями.

Загалом же заповненість ліжок у медзакладах Києва сьогодні – 73%. А в окремих лікарнях – 99-100%. 85% госпіталізованих потребують кисневої підтримки. Ліжок із киснем заповнено понад 70%.

На сьогодні у місті до прийому хворих на коронавірус підготовлені понад 6 тисяч ліжок. Із них близько 90% у комунальних медзакладах забезпечені киснем. Також у столиці є майже 500 апаратів штучної вентиляції легень.

"Давайте говорити серйозно: ми сьогодні – на війні, де невидимий вірус стрімко розповсюджується і вражає та вбиває все більше громадян... Ви думаєте, зможете безболісно і швидко перехворіти? Можливо… Але ж подумайте про своїх дітей, про своїх батьків, братів і сестер. Київ перебуває у червоній зоні. І ситуація погіршується. Мені щодня телефонують десятки людей. Одні просять допомогти госпіталізувати своїх близьких. Інші – поховати… У нас черги в ритуальну службу за довідками про смерть. І черги в крематорій. У нас черги із швидких у приймальних відділеннях лікарень. Хтось не вірить у це і говорить усілякі дурниці?! То підіть і подивіться! Поговоріть із лікарями та родичами хворих", – наголосив Віталій Кличко.

Мер закликав киян дотримуватись правил безпеки – носити маски, використовувати антисептики, дотримуватися дистанції. А також закликав вакцинуватися тих громадян, хто цього ще не зробив.

"Вакцинуйтеся! Не відвідуйте публічні місця без нагальної потреби. Не користуйтеся громадським транспортом, якщо в цьому немає гострої необхідності! Не ігноруйте небезпеку. Це може надто дорого коштувати… І ви наражаєте на небезпеку не тільки себе. Ви нехтуєте здоров’ям своїх близьких! Ми не закрили заклади, торгові центри, транспорт – для вакцинованих та людей із тестами. Але ситуація погіршується. Давайте не доводити її до повного локдауну", – сказав мер столиці.

Він зазначив, що система охорони здоров’я столиці працює вже на межі можливостей.

"Щодня помирають десятки людей. Щодня – понад тисяча-півтори нових хворих. Так довго тривати не може… І, на жаль, багато вірусних нігілістів розуміють це, тільки потрапивши в реанімацію. І потім звинувачують усіх, але не себе. Зауважу, що на сьогодні, хоч Київ і є лідером із вакцинації в Україні, але ми повинні мобілізуватися і показати, що можемо дати відповідь і захиститися від вірусу. Вакцина є. Пункти, де можна отримати щеплення, працюють. Ідіть і вакцинуйтеся! Бо якщо ми навіть цього зробити не можемо, то як будемо перемагати і будемо успішними в усьому іншому? А ми повинні перемогти! Бережіть себе!" – підкреслив Кличко.

Нагадаємо, лікарка-пульмонологиня Світлана Гук розповіла, як лікувати коронавірус вдома та хто потрапляє до лікарні.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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