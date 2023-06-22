У МВС показали перші кадри одразу після вибуху в столичній багатоповерхівці

Вночі проти 22 червня в Києві стався вибух у багатоповерховому житловому будинку. Загинуло троє людей.
У МВС показали перші хвилини після вибуху в багатоповерхівці у Дніпровському районі Києва 22 червня.
Відповідне відео з нагрудних камер патрульних з'явилося на телеграм-каналі МВС.
На відео видно, як поліцейські одразу почали евакуацію мешканців, огородили місце події та забезпечили безперешкодний проїзд авто рятувальників і швидкої.
Патрульні вивели людей і допомогли потерпілим дістатися швидких.
Нагадаємо, вночі проти 22 червня в Києві стався вибух у 16-поверховому житловому будинку. Попередньо це сталося через витік газу. Наразі відомо, що на місці події загинуло 3 людини, ще 5 постраждали, врятовано 18 осіб.
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