Вночі проти 22 червня в Києві стався вибух у багатоповерховому житловому будинку. Загинуло троє людей.

У МВС показали перші хвилини після вибуху в багатоповерхівці у Дніпровському районі Києва 22 червня.

Відповідне відео з нагрудних камер патрульних з'явилося на телеграм-каналі МВС.

На відео видно, як поліцейські одразу почали евакуацію мешканців, огородили місце події та забезпечили безперешкодний проїзд авто рятувальників і швидкої.

Патрульні вивели людей і допомогли потерпілим дістатися швидких.

У МВС показали перші кадри одразу після вибуху в столичній багатоповерхівці

Нагадаємо, вночі проти 22 червня в Києві стався вибух у 16-поверховому житловому будинку. Попередньо це сталося через витік газу. Наразі відомо, що на місці події загинуло 3 людини, ще 5 постраждали, врятовано 18 осіб.

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