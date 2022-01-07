На Старий Новий рік не рекомендувалося виносити з хати сміття — вважалося, що разом з ним виноситься і щастя / pixabay.com

У музеї просто неба в Пирогові зібралися десятки колядників: як святкували Різдво

У музеї просто неба в Пирогові зібралися десятки колядників: як святкували Різдво

Колядники переодяглися у костюми.

Різдво сьогодні, 7 січня, святкують віряни східного обряду. А в Музеї національної архітектури та побуту просто неба в Пирогові зібралися десятки колядників, переодягнених у янголів, пастухів та кіз. Вони ходять від хати до хати та ознайомлюють людей із давніми традиціями українського Різдва.

Про це йдеться 7 січня у сюжеті ТСН.19:30.

Відчути всі давні традиції українського Різдва до музею просто неба щорічно з’їздяться сотні людей. А ще буквально засипають газд музейних будинків добрими побажаннями.

У церкві ж нагадують: попри всі веселощі не варто забувати про сенс Різдва і святкувати його правильно.

“Христос спаситель, він спасає нас від гріха і смерті. Саме від сьогоднішнього дня починається це спасіння, воно має бути таким, яке прославляє Христа, а не нас самих”, - сказав Олександр Драбинко, митрополит ПЦУ.

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