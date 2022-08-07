У моргах Київщини багато неідентифікованих тіл, зокрема з "Азовсталі" - поліція

Поліція розшукує рідних загиблих.
У період від 15 червня до 27 липня до моргів Київської області доправили понад 270 тіл загиблих з різних областей України, в тому числі з території металургійного комбінату "Азовсталь".
Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.
Тіла оглянуті, втім більшість з них залишається невстановленими.
З метою ідентифікації загиблих визначені слідчі та спецномер телефону для пошуку рідних. Зокрема, якщо особа розшукує близьких, вона може сформувати смс, або повідомлення у месенджерах Viber, WhatsApp та Telegram на номер +380936684014.
При цьому важливо додати фото, у тому числі особливих прикмет, татуювань, особистих речей.
Інформація для ідентифікації тіла, яку потрібно вказати у повідомленні слідчим:
- прізвище, ім’я по батькові та дата народження розшукуваної особи;
- зріст, розмір взуття, розмір одягу;
- наявність прикрас (обручки, ланцюжки, кулони, жетони, хрестики, годинники та інше);
- фото зниклої особи;
- татуювання (детальний опис) - фото;
- особливі прикмети зовнішності (великі щілини між зубами, вставні зуби, відсутність зубів, вставлені пластини в кістки, відсутність чи зрощені пальці на ногах або руках);
- особисті речі та документи, які могли бути при особі (телефони, паспорт, водійське посвідчення та інше);
- номер телефону яким користувалась зникла особа;
- номер телефону контактної особи.
Поліція також просить повідомити цю інформацію всім, хто шукає своїх близьких.
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