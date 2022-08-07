У моргах Київщини багато неідентифікованих тіл, зокрема з "Азовсталі" - поліція

У період від 15 червня до 27 липня до моргів Київської області доправили понад 270 тіл загиблих з різних областей України, в тому числі з території металургійного комбінату "Азовсталь".

Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.

Тіла оглянуті, втім більшість з них залишається невстановленими.

З метою ідентифікації загиблих визначені слідчі та спецномер телефону для пошуку рідних. Зокрема, якщо особа розшукує близьких, вона може сформувати смс, або повідомлення у месенджерах Viber, WhatsApp та Telegram на номер +380936684014.

При цьому важливо додати фото, у тому числі особливих прикмет, татуювань, особистих речей.

Інформація для ідентифікації тіла, яку потрібно вказати у повідомленні слідчим:

прізвище, ім’я по батькові та дата народження розшукуваної особи;

зріст, розмір взуття, розмір одягу;

наявність прикрас (обручки, ланцюжки, кулони, жетони, хрестики, годинники та інше);

фото зниклої особи;

татуювання (детальний опис) - фото;

особливі прикмети зовнішності (великі щілини між зубами, вставні зуби, відсутність зубів, вставлені пластини в кістки, відсутність чи зрощені пальці на ногах або руках);

особисті речі та документи, які могли бути при особі (телефони, паспорт, водійське посвідчення та інше);

номер телефону яким користувалась зникла особа;

номер телефону контактної особи.

Поліція також просить повідомити цю інформацію всім, хто шукає своїх близьких.

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