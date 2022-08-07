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У моргах Київщини багато неідентифікованих тіл, зокрема з "Азовсталі" - поліція

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У моргах Київщини багато неідентифікованих тіл, зокрема з "Азовсталі" - поліція

Фото: Андрій Нєбитов

Поліція розшукує рідних загиблих.

У період від 15 червня до 27 липня до моргів Київської області доправили понад 270 тіл  загиблих з різних областей України, в тому числі з території металургійного комбінату "Азовсталь".   

Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.

Тіла оглянуті, втім більшість з них залишається невстановленими.

З метою ідентифікації загиблих визначені слідчі та спецномер телефону для пошуку рідних. Зокрема, якщо особа розшукує близьких, вона може сформувати смс, або повідомлення у месенджерах Viber, WhatsApp та Telegram на номер +380936684014.

При цьому важливо додати фото, у тому числі особливих прикмет, татуювань, особистих речей.

Інформація для ідентифікації тіла, яку потрібно вказати у повідомленні слідчим:

  • прізвище, ім’я по батькові та дата народження розшукуваної особи;
  • зріст, розмір взуття, розмір одягу;
  • наявність прикрас (обручки, ланцюжки, кулони, жетони, хрестики, годинники та інше);
  • фото зниклої особи;
  • татуювання (детальний опис) - фото; 
  • особливі прикмети зовнішності (великі щілини між зубами, вставні зуби, відсутність зубів, вставлені пластини в кістки, відсутність чи зрощені пальці на ногах або руках);
  • особисті речі та документи, які могли бути при особі (телефони, паспорт, водійське посвідчення та інше);
  • номер телефону яким користувалась зникла особа;
  • номер телефону контактної особи.

Поліція також просить повідомити цю інформацію всім, хто шукає своїх близьких. 

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