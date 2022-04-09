У метрополітені Києва відновила роботу станція "Берестейська"

Без зупинки потяги слідують через станції "Майдан Незалежності" та "Кловська".

У метрополітені Києва станція "Берестейська" відновила роботу – потяги здійснюють висадку та посадку пасажирів.

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Про це повідомляється у Telegram-каналі КМДА.

Зазначається, що метрополітен працює від 07:30 до 19:00. Середній інтервал руху потягів на лініях становить орієнтовно 1 годину. Графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності. Підземні станції метро цілодобово приймають людей як укриття.

Як курсують потяги в метрополітені:

Червона лінія: від станції "Академмістечко" до станції "Театральна".

Синя лінія: від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки".

Зелена лінія: від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір" з пересадкою на станції "Видубичі".

Напередодні у метрополітені Києва подовжили рух червоною лінією. Так, потяги наразі вже курсують від станції "Академмістечко" до станції "Театральна". До цього курсували від станції "Шулявська" до станції "Театральна". Також у КМДА заявили, що у столиці відновили роботу сервіси із прокату велосипедів та електросамокатів.

Нагадаємо, що через російську агресію у Києві припинив працювати громадський транспорт, зокрема і метрополітен. Однак пізніше рух громадського транспорту було частково відновлено. Наразі проїзд у столиці безкоштовний.