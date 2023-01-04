У метрополітені Києва 2022 року кількість пасажирів скоротилася вдвічі

У новорічну ніч під час повітряної тривоги підземними станціями метрополітену як укриттям скористалися близько понад 5 тис. осіб.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України столичний метрополітен удвічі скоротив обсяг перевезення пасажирів.

Про це розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"2022 року Київським метрополітеном скористалися 162 мільйони 170,3 тисячі пасажирів. Традиційно найбільш завантаженою залишається Святошинсько-Броварська (червона) лінія. За нею – Оболонсько-Теремківська (синя), а найменш завантаженою є Сирецько-Печерська (зелена) лінія. Для порівняння: 2021 року столична підземка перевезла 319 мільйонів пасажирів", – зазначив він.

"Тільки в новорічну ніч, під час повітряної тривоги, підземними станціями метрополітену як укриттям скористалися близько 5 200 осіб, з яких майже 400 дітей", - зазначив Поворозник.

Заступник голови КМДА також нагадав, що інфраструктура метрополітену у цілодобовому режимі працює як укриття та забезпечує найнеобхіднішими умовами: питною водою, санітарними вузлами та можливістю підзарядки гаджетів, і вчергове закликав містян за сигналів повітряної тривоги дбати про власну безпеку та користуватися укриттями.

Робота столичного метро

У Києві зранку 1 січня вибухотехнічна група вилучила уламок ракети, якою росіяни намагалися атакувати столицю, поблизу станції метро "Лівобережна".

Зранку 2 січня у київському метро стався колапс. На багатьох станціях працювали не всі турнікети на вхід, тому збиралися величезні черги. Збій стався через перепади напруги.

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