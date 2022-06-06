У метро в Києві скоротили інтервал руху потягів: графік

У метро в Києві скоротили інтервал руху потягів: графік

Потяги у столичному метро тепер ходять частіше. Запрацювали ще кілька вестибюлів, однак чотири станції досі зачинено.

У київському метрополітені скоротили інтервал руху потягів до 4-5 хвилин у пікові години, у міжпікові – до 8-10 хвилин.

Про це 6 червня повідомили в КМДА.

Також запрацюють другі вестибюлі на станціях "Дарниця" та "Видубичі". На станціях "Осокорки" та "Лісова" роботу вестибюлів буде змінено.

Досі без зупинки курсують потяги повз станції "Хрещатик", "Дніпро", "Гідропарк", "Майдан Незалежності".

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Пересадочний вузол "Хрещатик"–"Майдан Незалежності" зачинено.

У КМДА нагадали, що в разі повітряної тривоги рух наземними ділянками метрополітену призупиняється. Підземні станції продовжують виконувати функцію укриття.

Раніше в Сирецькому парку в у Києві розпочала працювати дитяча залізниця, що біля станції "Київ-Пасажирський дитячий".

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