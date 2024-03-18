У метро Києва затримано наркозбувача: що він перевозив

Під час поверхневого огляду правоохоронці виявили у наркозбувача пакунки із розфасованим наркотичним засобом.

У Києві правоохоронці столичної підземки затримали наркозбувача. Поліцейські виявили у нього п’ять пакетів із наркотиками, які він планував збути в столиці.

Про це повідомляє поліція Києва.

Днями, на станції метро "Вокзальна" поліцейські зупинили громадянина, що помітно нервував. Під час поверхневого огляду правоохоронці виявили у нього пакунки із розфасованим наркотичним засобом. На місце події було направлено слідчо-оперативну групу.

Як розповів слідчий управління поліції в метрополітені Сергій Телега, зловмисником виявився 44-річний уродженець Київщини.

"Ми виявили у чоловіка п’ять пакетів з канабісом загальною вагою 500 грамів. Вилучений наркотик відправлено на експертне дослідження. Правопорушника, неодноразово судимого за аналогічні злочини, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання", – йдеться у повідомленні.

Слідчі управління поліції в метрополітені, за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури, повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання та зберігання з метою збуту наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги у великих розмірах.

Наразі зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Правопорушнику загрожує до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві поліцейські затримали наркозбувача в Оболонському районі. Правоохоронці вилучили у чоловіка 19 згортків із психотропною речовиною, частину з яких він уже встиг збути на території району.

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