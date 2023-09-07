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У метро Києва стався збій: не працювали комплекси самообслуговування

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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У метро Києва стався збій: не працювали комплекси самообслуговування

Комплекси самообслуговування у київському метро / Фото: Київський метрополітен

Технічну несправність пунктів самообслуговування вже усунено.

У метро Києва стався збій: не працювали комплекси самообслуговування. 

Про це повідомляв Telegram-канал Київського метрополітена.

Над відновленням роботи обладнання працювали фахівці КП ГІОЦ.

Технічну несправність пунктів самообслуговування вже усунено.

Як сплатити за проїзд, коли стається збій обладнання

Як можна сплатити за проїзд:

  • транспортною карткою;
  • qr-кодом, згенерованим у застосунку "Київ Цифровий";
  • безконтактною банківською карткою;
  • мобільним додатком ApplePay та Google Pay.

Нагадаємо, у Київраді готуються оголосити недовіру усім головам райдержадміністрацій.

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Дата публікації
Перегляди
247
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