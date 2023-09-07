Технічну несправність пунктів самообслуговування вже усунено.
У метро Києва стався збій: не працювали комплекси самообслуговування.
Про це повідомляв Telegram-канал Київського метрополітена.
Над відновленням роботи обладнання працювали фахівці КП ГІОЦ.
Технічну несправність пунктів самообслуговування вже усунено.
Як сплатити за проїзд, коли стається збій обладнання
Як можна сплатити за проїзд:
- транспортною карткою;
- qr-кодом, згенерованим у застосунку "Київ Цифровий";
- безконтактною банківською карткою;
- мобільним додатком ApplePay та Google Pay.
Нагадаємо, у Київраді готуються оголосити недовіру усім головам райдержадміністрацій.