У метро Києва стався масштабний збій: що не працює

У метрополітені Києва призупинений прохід за паперовими QR-квитками.

У київському метрополітені вранці, 3 квітня, знову стався збій у роботі. Наразі пасажири не можуть оплатити проїзд паперовими QR-квитками.

Про це повідомляє КМДА.

"Прохід за паперовими QR-квитками на всіх станціях метро тимчасово призупинений через технічний збій. Фахівці вже працюють над оперативним вирішенням проблеми. Про відновлення проходу за паперовими QR-квитками повідомимо додатково", - йдеться у повідомленні.

Сплатити за проїзд можна:

транспортною карткою;

QR-кодом, згенерованим у застосунку "Київ Цифровий";

безконтактною банківською карткою;

мобільним додатком ApplePay та Google Pay.

Нагадаємо, 3 квітня на трасі Київ-Житомир сталася масштабна аварія – зіткнулися 10 транспортних засобів.

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