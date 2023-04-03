У метро Києва стався масштабний збій: що не працює

У метрополітені Києва призупинений прохід за паперовими QR-квитками.
У київському метрополітені вранці, 3 квітня, знову стався збій у роботі. Наразі пасажири не можуть оплатити проїзд паперовими QR-квитками.
Про це повідомляє КМДА.
"Прохід за паперовими QR-квитками на всіх станціях метро тимчасово призупинений через технічний збій. Фахівці вже працюють над оперативним вирішенням проблеми. Про відновлення проходу за паперовими QR-квитками повідомимо додатково", - йдеться у повідомленні.
Сплатити за проїзд можна:
- транспортною карткою;
- QR-кодом, згенерованим у застосунку "Київ Цифровий";
- безконтактною банківською карткою;
- мобільним додатком ApplePay та Google Pay.
Нагадаємо, 3 квітня на трасі Київ-Житомир сталася масштабна аварія – зіткнулися 10 транспортних засобів.
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