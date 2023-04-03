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У метро Києва стався масштабний збій: що не працює

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У метро Києва стався масштабний збій: що не працює

Фото: УНІАН

У метрополітені Києва призупинений прохід за паперовими QR-квитками.

У київському метрополітені вранці, 3 квітня, знову стався збій у роботі. Наразі пасажири не можуть оплатити проїзд паперовими QR-квитками.  

Про це повідомляє КМДА.

"Прохід за паперовими QR-квитками на всіх станціях метро тимчасово призупинений через технічний збій. Фахівці вже працюють над оперативним вирішенням проблеми. Про відновлення проходу за паперовими QR-квитками повідомимо додатково", - йдеться у повідомленні.  

Сплатити за проїзд можна:

  • транспортною карткою;
  • QR-кодом, згенерованим у застосунку "Київ Цифровий";
  • безконтактною банківською карткою;
  • мобільним додатком ApplePay та Google Pay.

Нагадаємо, 3 квітня на трасі Київ-Житомир сталася масштабна аварія – зіткнулися 10 транспортних засобів. 

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Дата публікації
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