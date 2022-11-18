У метро Києва проведуть безкоштовні тренінги домедичної допомоги: де та коли

Короткі тренінги для всіх охочих триватимуть у метро сьогодні протягом п'яти годин.
У метро Києва в п'ятницю, 18 листопада, проведуть безкоштовні короткі тренінги з основ домедичної допомоги при невідкладних станах для містян.
Навчатимуть працівники Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, повідомили в КМДА.
Програма складена таким чином, щоб за короткий час навчити людину основним навичкам надання домедичної допомоги: правильно оцінити стан постраждалого, надати допомогу при масивній кровотечі, порушенні прохідності дихальних шляхів, зупинці кровообігу, термічних опіках тощо.
Тренінги триватимуть 18 листопада з 13:00 до 17:00 на станціях метрополітену:
- станція метро "Університет" (проміжний вестибюль);
- станція метро "Дружби народів" (перехід);
- станція метро "Шулявка" (проміжний вестибюль);
- станція метро "Арсенальна" (проміжний вестибюль);
- станція метро "Печерська" (проміжний вестибюль);
- станція метро "Дорогожичі" (проміжний вестибюль);
- станція метро "Олімпійська" (проміжний вестибюль);
- станція метро "Палац "Україна" (вестибюль перед турнікетом)
- станція метро "Театральна" (перехід);
- станція метро "Площа Льва Толстого" (вестибюль перед турнікетом);
- станція метро "Позняки" (балкон над платформою);
- станція метро "Героїв Дніпра" (вестибюль перед турнікетом).
Нагадаємо, мешканці Київської області скаржаться на перебої з мобільним зв'язком та інтернетом під час відключення світла. Через відсутність мережі неможливо навіть зателефонувати. Міністр охорони здоров'я пояснив, як у такому випадку викликати швидку.
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