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У метро Києва проведуть безкоштовні тренінги домедичної допомоги: де та коли

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Час на прочитання
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У метро Києва проведуть безкоштовні тренінги домедичної допомоги: де та коли

Фото: КМДА

Короткі тренінги для всіх охочих триватимуть у метро сьогодні протягом п'яти годин.

У метро Києва в п'ятницю, 18 листопада, проведуть безкоштовні короткі тренінги з основ домедичної допомоги при невідкладних станах для містян. 

Навчатимуть працівники Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, повідомили в КМДА.

Програма складена таким чином, щоб за короткий час навчити людину основним навичкам надання домедичної допомоги: правильно оцінити стан постраждалого, надати допомогу при масивній кровотечі, порушенні прохідності дихальних шляхів, зупинці кровообігу, термічних опіках тощо.

Тренінги триватимуть 18 листопада з 13:00 до 17:00 на станціях метрополітену:

  • станція метро "Університет" (проміжний вестибюль);
  • станція метро "Дружби народів" (перехід);
  • станція метро "Шулявка" (проміжний вестибюль);
  • станція метро "Арсенальна" (проміжний вестибюль);
  • станція метро "Печерська" (проміжний вестибюль);
  • станція метро "Дорогожичі" (проміжний вестибюль);
  • станція метро "Олімпійська" (проміжний вестибюль);
  • станція метро "Палац "Україна" (вестибюль перед турнікетом)
  • станція метро "Театральна" (перехід);
  • станція метро "Площа Льва Толстого" (вестибюль перед турнікетом);
  • станція метро "Позняки" (балкон над платформою);
  • станція метро "Героїв Дніпра" (вестибюль перед турнікетом).

Нагадаємо, мешканці Київської області скаржаться на перебої з мобільним зв'язком та інтернетом під час відключення світла. Через відсутність мережі неможливо навіть зателефонувати. Міністр охорони здоров'я пояснив, як у такому випадку викликати швидку.

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Дата публікації
Перегляди
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