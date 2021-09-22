У метро Києва іноземець вдарив жінку в обличчя та погрожував пасажирам пістолетом: фото

У метро Києва іноземець вдарив жінку в обличчя та погрожував пасажирам пістолетом: фото

Чоловіку загрожує до семи років ув’язнення.

У метро Києва іноземець вдарив жінку в обличчя та погрожував пасажирам пістолетом.

Інцидент стався на станції "Кловська".

Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва.

До чергового поліцейського на станції метро "Кловська" звернулась жінка, яка повідомила, що невідомий порушував публічний порядок у вагоні метро. Пасажир нецензурно висловлювався, вдарив заявницю в обличчя та розмахував предметом, схожим на пістолет.

Начальник управління поліції в метрополітені Михайло Ніконов розповів, що поліцейські зареєстрували повідомлення громадянки та розпочали пошуки правопорушника.

"Співробітники управління карного розшуку столичного главку переглянули записи з камер відеоспостереження, встановлені в рамках програми "Безпечне місто". За допомогою відео нам вдалося встановити маршрут руху ймовірного підозрюваного та його особу. Ним виявився громадянин іншої держави, 1989 року народження. Протягом доби ми з’ясували його місцеперебування та затримали в одному з торгово-розважальних центрів у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Потерпілу направлено на проходження судово-медичної експертизи", - розказав Ніконов.

У помешканні фігуранта на вулиці Ревуцького поліцейські виявили та вилучили пневматичний пістолет, який направили на експертне дослідження.

"За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 – хуліганство, Кримінального кодексу України. Слідчі готують затриманому повідомлення про підозру та клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує до семи років тюремного ув’язнення", - додав начальник управління поліції в метрополітені.

Нагадаємо, у Києві на станції метро "Оболонь" чоловік вдарив співробітницю метрополітену.

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