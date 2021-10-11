У метро Києва хлопець з дівчиною влаштували небезпечну фотосесію: з'явилося відео

Молоді люди проїхалися між вагонами.

У метро Києва хлопець з дівчиною влаштували небезпечну фотосесію. Молоді люди проїхалися між вагонами.

Подія сталася у неділю, 10 жовтня, на червоній гілці метрополітену між станціями "Гідропарк" і "Дніпро".

Про це повідомляє Telegram-канал KievMap.

Парочка вирішила зробити ефектні знімки на червоній гілці, тож хлопець фотографував свою дівчину на тлі Дніпра, стоячи між вагонами.

Очевидці зафільмували екстремальну фотосесію.

Нагадаємо, у Києві підлітки курили у вагоні метро. Судячи з відео та реплік їхніх друзів, хлопці були напідпитку.

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