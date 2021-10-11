У метро Києва хлопець з дівчиною влаштували небезпечну фотосесію: з'явилося відео

Молоді люди проїхалися між вагонами.
У метро Києва хлопець з дівчиною влаштували небезпечну фотосесію. Молоді люди проїхалися між вагонами.
Подія сталася у неділю, 10 жовтня, на червоній гілці метрополітену між станціями "Гідропарк" і "Дніпро".
Про це повідомляє Telegram-канал KievMap.
Парочка вирішила зробити ефектні знімки на червоній гілці, тож хлопець фотографував свою дівчину на тлі Дніпра, стоячи між вагонами.
Очевидці зафільмували екстремальну фотосесію.
Нагадаємо, у Києві підлітки курили у вагоні метро. Судячи з відео та реплік їхніх друзів, хлопці були напідпитку.