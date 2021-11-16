У Мережі показали закинутий парк "Нивки" в Києві: "Шаурма" і руїни (фото)

У Мережі показали закинутий парк "Нивки" в Києві: "Шаурма" і руїни (фото)

На світлинах видно руїни будівель, закинуті киоски, купи каміння та сміття.

У Мережі показали закинутий парк "Нивки" в Києві.

Містяни стурбовані тим, що парк у Шевченківському районі столиці перебуває у вкрай занедбаному стані.

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Фото парку "Нивки" оприлюднив паблік "Київ без цензури".

На світлинах видно руїни будівель, закинуті киоски, купи каміння та сміття.

Зокрема, дві будівлі перебувають у дуже занедбаному стані. Одна з таких споруд — "Зелений театр" на території парку "Нивки". Цей культурний заклад відкрили у 1970-х роках минулого століття і він користувався неабиякою популярністю. Зараз будівля більше нагадує сюжет із фільмів жахів.

Ще одна напівзруйнована будівля у парку "Нивки" розташована біля дитячого майданчику. Окрім неестетичного вигляду, споруда наражає на небезпеку перехожих.

Нагадаємо, мости Києва перебувають в аварійному стані. Про це свідчать результати перевірок, які проводили інженери після часткового руйнування Шулявського шляхопроводу. Про це розповів мер Києві Віталій Кличко. Він наголосив, що кожного дня молиться за те, щоб на мостах Києва не сталося аварійних ситуацій.

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