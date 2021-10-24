У Мережі оприлюднили відео порятунку пенсіонерки, яка впала в розриту яму в Києві

У Мережі оприлюднили відео порятунку пенсіонерки, яка впала в розриту яму в Києві

Для допомоги пенсіонерці кияни використали фрагмент пластикової огорожі.

У Солом'янському районі Києва в суботу, 23 жовтня, перехожі врятували літню жінку, яка впала в розриту комунальниками яму на площі Космонавтів.

Відеозапис порятунку оприлюднили користувачі соцмереж.

На кадрах видно, що для допомоги пенсіонерці кияни використали фрагмент пластикової огорожі, якою була оточена розрита ділянка. Потерпіла схопилася за імпровізовану драбину, щоб люди змогли витягнути її наверх.

За попередніми даними, суттєвих травм внаслідок інциденту жінка не отримала.

На пл. Космонавтов спасали бабушку, которая случайно упала в разрытую яму Киев без цензуры Опубліковано dtp.kiev.ua Субота, 23 жовтня 2021 р.

Раніше у селі Кийлів Бориспільського району на Київщині 10-річна дівчинка та 4-річний хлопчик впали до вигрібної ями вуличного туалету. Дівчинка померла, а хлопчика доставили до лікарні у непритомному стані.

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