У мера Києва Віталія Кличка забрали частину повноважень: що відомо

Тепер кандидатури на голів РДА у столиці пропонуватиме на розгляд не міський голова, а прем'єр-міністр.

У мера Києва Віталія Кличка забрали частину повноважень.

Тепер кандидатури на голів РДА у столиці пропонуватиме на розгляд не міський голова, а прем'єр-міністр. Призначає на ці посади президент України за поданням глави уряду.

Про це свідчить постанова №43 від 24 січня, прийнята на позачерговому засіданні уряду.

"Голова обласної, Київської та Севастопольської міської, районної у Києві та Севастополі держадміністрації призначається на посаду та звільняється з посади президентом України за поданням Кабінету Міністрів України згідно з пропозиціями прем’єр-міністра України", - йдеться у постанові.

Зазначимо, що раніше у Києві та Севастополі голову районної держадміністрації призначав на посаду та звільняв з посади президент. Подання кандидатур здійснював Кабінет Міністрів, а пропозиції вносили голови Київської та Севастопольської міських держадміністрацій відповідно.

Нагадаємо, першому заступнику голови Київської міської державної адміністрації Миколі Поворознику вручили підозру у справі щодо позбавлення земельної ділянки апарату Ради національної безпеки і оборони України.

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