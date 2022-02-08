"У мене в кишені граната": в Києві затримано жінку за фейкове повідомлення про вибух на Майдані Незалежності

Мотиви свого вчинку мешканка Київщини, 1959 року народження, пояснити не змогла.

У Києві затримано жінку за фейкове повідомлення про вибух на Майдані Незалежності.

Жінка стверджувала, що у неї в кишені є граната.

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Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва/

Аби з’ясувати обставини події, оперативний черговий направив на Майдан Незалежності наряди, які патрулюють у центральній частині міста.

Як розповів начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк, вже за кілька хвилини за вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група та патрульні, які виявили жінку.

"Ми встановили, що правопорушниця повідомила перехожим громадянам про те, що має при собі гранату та планує її підірвати. Провівши поверхневий огляд, жодних вибухових пристроїв та вибухонебезпечних речовин у жінки не виявлено. У подальшому жительку Київщини, 1959 року народження, затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Мотиви свого вчинку вона пояснити не змогла", - каже Падюк.

Поліція Києва / Facebook

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України - завідомо неправдиве повідомлення.

Слідчі повідомили затриманій про підозру у скоєнні злочину.

Санкція статті передбачає позбавлення волі до шести років.

Нагадаємо, у Києві чоловік прострелив ногу будівельнику, який робив ремонт у сусідів. Чоловіку здалося, що робітники, які проводили ремонтні роботи, нібито затопили його оселю.

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