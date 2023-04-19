"У мене чоловік депутат, а ти п*д*рас": водійка накинулась на поліцейських через штраф (відео)

Жінка накинулась з агресивною лайкою на патрульних поліції через штраф.

У Києві агресивна водійка авто, яку зупинили через порушення правил дорожнього руху, накинулась з лайкою на поліцейських та звинуватила їх, що вони не на війні. В автівці також перебували двоє пасажирів, серед яких – дитина.

Відповідне відео поширили у Мережі.

На кадрах видно, як після зупинки авто, жінка обурювалася та нецензурними словами обзивала представників Національної поліції. Жінці виписали штраф через розмову по телефону під час руху.

"У мене чоловік депутат, а ти п*д*рас, нормальні пацани всм в Бахмуті, а ви страждаєте ху*н*ю, пішов ти на*уй", - кричала розлючена водійка.

Порушниця також почала заявляти, що "донатить на ЗСУ" та "відправляла автівки на фронт".

Нагадаємо, в Одесі судитимуть поліціантку, яка на смерть збила жінку (відео).

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