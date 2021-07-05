У масштабній аварії у Києві постраждали мати та діти: Subaru протаранив три авто під час оформлення ДТП

Постраждалі отримали серйозні травми, їх терміново госпіталізували, зокрема діти доправлені до Охматдиту.
У неділю, 4 липня, у Києві в районі станції метро "Дружби народів" під час оформлення ДТП сталася аварія.
Про це поінформував dtp.kiev.ua.
"Жінка-водій Daewoo Matiz подряпала Chery Tiggo, стали, приїхав аварійний комісар для оформлення ДТП, і тут ззаду на повному ходу, не гальмуючи, влітає Subaru, таранячи всі три авто", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у цей момент жінка із двома дітьми перебували у своєму авто, сховавшись від дощу. У результаті зіткнення їхнє Daewoo виявилося розчавленим двома іншими авто.
Постраждалі отримали серйозні травми, їх терміново госпіталізували, зокрема діти доправлені до Охматдиту.
На місці подвійної ДТП працювала слідчо-оперативна група.
Раніше у Києві на вулиці Будівельників автомобіль збив матір із дитиною За попередніми даними, вони перебігали дорогу в забороненому місці.