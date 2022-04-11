У Макарові Хатіко місяць чекає на свою господиню, яку жорстоко закатували окупанти (фото, відео)

У Макарові Хатіко місяць чекає на свою господиню, яку жорстоко закатували окупанти (фото, відео)

Волонтери намагалися забрати собаку до притулку, але той категорично відмовився йти.

У селищі Макарів, Бучанського району Київської області, знайшли собаку породи Акіта-іну, який вже майже місяць на порозі будинку чекає на свою господиню. Утім, жінка, на жаль, трагічно загинула під час війни, яку розв'язала Росія проти України.

Про це пишуть волонтери UAnimals.

"Макарівський Хатіко. Вже майже місяць вірний пес Ріні чекає свою господарку на ґанку їхнього будинку. Як виявилось - власниця трагічно загинула", - йдеться в повідомленні.

Волонтери намагалися забрати собаку до притулку, але пес категорично відмовився йти. Чотирилапого вийшло лише нагодувати. Ріні прийняв їжу, яку для нього привезли.

Наразі волонтери шукають для собаки сім'ю.

Радник міністра голови МВС Антон Геращенко уточнив, що власницю пса звали Тетяна, вона раніше втратила чоловіка і, коли селище окупував ворог, чекала на подругу, з якою вони мали евакуюватися.

"Один із окупантів вивів її до сусіднього будинку, де ґвалтував, а потім жорстоко зарізав. Ніхто не знає скільки днів мучили жінку. Їй не могли прийти на допомогу, бо місцевих жителів збирали та замикали у підвалах по кілька людей, а тим, кому вдалося залишитися вдома, не можна було навіть підійти до вікон – одразу лунала автоматна черга. Пізніше люди розповіли, що ґвалтівника (кадирівця. - Ред.) вбив російський солдат, а Тетяну поховали на подвір'ї цього ж будинку", - пише Геращенко.