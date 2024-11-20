У листопаді природа ніби перетворюється на живу картину: Чорнобильський заповідник оприлюднив чарівні пейзажі

У Чорнобильському заповіднику оприлюднили фото, як осінь поступово здає свої позиції, але листопад все ще дарує неймовірну красу.

Осінь поступово здає свої позиції, але листопад все ще дарує нам неймовірну красу. У цей період природа наче перетворюється на живу картину: тихе плесо, де вода вже не віддзеркалює яскраве літнє сонце, а ніби стає прозорою, відбиваючи останні барви осіннього листя.

Відповідні фото оприлюднив Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.

"Береги вкриті золотаво-рудим килимом, що шелестить під ногами, а повітря наповнене запахом вологи та прілого листя. Дерева вже майже оголені, але кожен листочок на гілці – це маленький шедевр, який ще тримається за останні теплі дні… Чи не ідеально зупинитися на мить, вдихнути на повні груди осінню прхолоду та насолодитися цією чудовою миттю?" – йдеться у дописі під фото.

Листопад у Чорнобильському заповіднику / Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Листопад у Чорнобильському заповіднику / Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Листопад у Чорнобильському заповіднику / Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Нагадаємо, на градирні Чорнобильської АЕС помітили величезного хижого птаха з Червоної книги.

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