У лісі біля Гостомеля знайдено автомобіль з розcтріляною родиною із немовлям: відео

У лісі біля Гостомеля знайдено автомобіль з розcтріляною родиною із немовлям: відео

Родина хотіла врятуватися від російських окупантів.

В лісі біля Гостомеля під Києвом знайдено автомобіль з розстріляною родиною.

У машині були дитячі речі та підгузки, схоже, в автівці було немовля.

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Відповідне відео оприлюднив журналіст "1+1" Андрій Цаплієнко у Telegram.

Родина виїхала із Гостомеля і хотіла врятуватися від російських окупантів, але була розстріляна.

Автівку впізнали сусіди загиблих і викликали поліцію.

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