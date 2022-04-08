У лісі біля Гостомеля знайдено автомобіль з розcтріляною родиною із немовлям: відео

Родина хотіла врятуватися від російських окупантів.
В лісі біля Гостомеля під Києвом знайдено автомобіль з розстріляною родиною.
У машині були дитячі речі та підгузки, схоже, в автівці було немовля.
Відповідне відео оприлюднив журналіст "1+1" Андрій Цаплієнко у Telegram.
Родина виїхала із Гостомеля і хотіла врятуватися від російських окупантів, але була розстріляна.
Автівку впізнали сусіди загиблих і викликали поліцію.
Нагадаємо, Росія планувала різанину та терор у Бучі: німецька розвідка перехопила розмови вбивць.
Як повідомлялося, Росія може знову напасти на Київ. Бригадний генерал Олександр Грузевич розповів, чи готова Україна до опору.
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