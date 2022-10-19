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У лісах на Київщині досі знаходять вибухонебезпечні предмети (фото)

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У лісах на Київщині досі знаходять вибухонебезпечні предмети (фото)

Фото: Андрій Нєбитов

Місцеві мешканці знайшли в лісі гранату Ф-1.

У місцях активних бойових дій на Київщині досі знаходять вибухонебезпечні предмети. Так, гранату Ф-1 вилучили в лісі біля Мощуна.

Про це 19 жовтня повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Гранату виявили місцеві мешканці в лісі - саме там, де велися запеклі бої із російськими окупантами.

"Вкотре закликаю кожного бути уважними на деокупованих територіях, не відвідувати лісові масиви, поля та місця бойових дій. В разі виявлення небезпечних предметів одразу телефонуйте до поліції", - закликав Нєбитов.

© Андрій Нєбитов
Фото: Андрій Нєбитов
© Андрій Нєбитов
Фото: Андрій Нєбитов

Нагадаємо, з водойми у Київській області піротехніки вилучили бойову частину російської ракети, якими Росія бомбить Україну. Ворожий снаряд збили сили протиповітряної оборони Збройних сил України.

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