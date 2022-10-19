У лісах на Київщині досі знаходять вибухонебезпечні предмети (фото)

Місцеві мешканці знайшли в лісі гранату Ф-1.
У місцях активних бойових дій на Київщині досі знаходять вибухонебезпечні предмети. Так, гранату Ф-1 вилучили в лісі біля Мощуна.
Про це 19 жовтня повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.
Гранату виявили місцеві мешканці в лісі - саме там, де велися запеклі бої із російськими окупантами.
"Вкотре закликаю кожного бути уважними на деокупованих територіях, не відвідувати лісові масиви, поля та місця бойових дій. В разі виявлення небезпечних предметів одразу телефонуйте до поліції", - закликав Нєбитов.
Нагадаємо, з водойми у Київській області піротехніки вилучили бойову частину російської ракети, якими Росія бомбить Україну. Ворожий снаряд збили сили протиповітряної оборони Збройних сил України.
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