У лісах на Київщині досі знаходять вибухонебезпечні предмети (фото)

У місцях активних бойових дій на Київщині досі знаходять вибухонебезпечні предмети. Так, гранату Ф-1 вилучили в лісі біля Мощуна.

Про це 19 жовтня повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Гранату виявили місцеві мешканці в лісі - саме там, де велися запеклі бої із російськими окупантами.

"Вкотре закликаю кожного бути уважними на деокупованих територіях, не відвідувати лісові масиви, поля та місця бойових дій. В разі виявлення небезпечних предметів одразу телефонуйте до поліції", - закликав Нєбитов.

Фото: Андрій Нєбитов

Фото: Андрій Нєбитов

Нагадаємо, з водойми у Київській області піротехніки вилучили бойову частину російської ракети, якими Росія бомбить Україну. Ворожий снаряд збили сили протиповітряної оборони Збройних сил України.

Як українські бійці зламали план Росії "Київ за три дні" | Микола Мішакін

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