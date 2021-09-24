Такі щеплення рекомендовані дівчатам від дев'яти років. До 14 років вакцинуватися слід двічі, а з 15 років — тричі.

У лікарнях Києва дівчат безкоштовно щеплять від раку шийки матки.

Такі щеплення рекомендовані дівчатам від дев'яти років. До 14 років вакцинуватися слід двічі, а з 15 років — тричі.

Про це пише "Вечірній Київ".

Можливість безкоштовно щепитися від раку шийки матки юним киянкам забезпечили завдяки реалізації заходів Міської цільової програми "Здоров’я киян" на 2020-2022 роки. У її рамках здійснюється закупівля вакцини "Церварикс", що ефективно запобігає папіломовірусу людини, певні штами якого спричиняють до 70% випадків раку шийки матки.

"Рак шийки матки — одне з найпоширеніших онкогінекологічних захворювань. Лише у 2021 році в Києві такий діагноз поставлено понад 220 жінкам. Багато з них — молоді жінки репродуктивного віку, — зазначила директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург. — Більше ніж 3600 киянок, хворих на рак шийки матки, перебувають на диспансерному обліку у медзакладах столиці. Помирають кожного року понад 100. Завдяки вакцинації від вірусу папіломи людини — основного винуватця виникнення онкологічних захворювань шийки матки, можна ефективно запобігти раку".

З грудня минулого року препаратом "Церварикс" в комунальних медичних закладах столиці безкоштовно було щеплено понад 2 600 дівчат. Директорка Департаменту закликала дорослих — батьків, або опікунів маленьких киянок звернутися до свого педіатра чи сімейного лікаря за консультацією та направленням на щеплення.

"Це стане ще одним і дуже вагомим вашим внеском у здорове майбутнє власної дитини. А що може бути дорожчим та ціннішим за це?" — підсумувала Валентина Гінзбург.

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