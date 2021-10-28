У лікарні під Києвом чоловік дістав пістолет та погрожував медикам розправою: відео

У лікарні під Києвом чоловік дістав пістолет та погрожував медикам розправою: відео

Цей самий чоловік раніше напідпитку бігав містом і погрожував зброєю вже водіям, аби ті доправили у лікарню його дружину.

У лікарні під Києвом чоловік дістав пістолет та погрожував медикам розправою.

Надзвичайна подія сталася у Василькові.

Про це повідомила поліція Київської області та оприлюднила відео.

"У Васильківській лікарні 36-річний зухвалець витягнув із сумки пневматичний пістолет та наставив на лікаря. Як виявилось, незадовго до цього інциденту, цей самий чоловік напідпитку бігав містом і погрожував зброєю вже водіям, аби ті доправили у лікарню його дружину", - йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці оперативно прибули на місце події, затримали чоловіка та вилучили зброю, яку зловмисник ще й намагався ретельно приховати.

За такі дії чоловіку загрожує до семи років в'язниці.

Нагадаємо, у Харківській області п'яний чоловік напав на бригаду швидкої.

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